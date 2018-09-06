Крадущих деньги с кредитных карт мошенников можно поймать за руку

Москва, , 09:47 — REGNUM Установить личности мошенников, укравших деньги с кредитной карты можно, если оперативно обратиться в правоохранительные органы, сказал ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин, комментируя придуманный злоумышленниками новый способ кражи с пластиковых карт.

Ранее газета «Известия» сообщила, что, по данным компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности, число способов мошенничества растет. Так, хакеры придумали отправлять потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной.

Далее предлагается перезвонить по телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. Сообщив злоумышленникам личную информацию, человек ожидаемо лишается денег.

Одним из способов хищения денежных средств с банковских счетов граждан является обман владельцев счетов относительно каких-то действий, которые, якобы, должны произойти с их деньгами. Этот обман происходит в виде направления СМС-сообщений, в которых гражданам, как правило — случайным адресатам, сообщается, например, о предстоящей блокировке карты, о совершении какой-то покупки, о предстоящем списании денежных средств, и т.п.

В сообщении содержится контактный номер телефона, принадлежащий злоумышленнику, и выдаваемый за номер банка, на него предлагается сделать звонок для урегулирования ситуации. Далее потерпевший звонит на этот номер, в ответ на что ему предлагается выполнить ряд манипуляций со своей картой, якобы для проверки ее платежеспособности, или для предотвращения предстоящего списания.

В результате же манипуляций деньги переводятся на счет, подконтрольный мошенникам. В случае, если потерпевший быстро сообщает о случившемся в органы внутренних дел, вполне можно установить злоумышленников, проверив владельца телефона, с которого следует звонок, и владельца счета, на который перечисляются денежные средства.

Следственные органы и суды квалифицировали подобные действия по ч.2 ст.159 УК РФ — как хищение путем обмана, причинившее значительный ущерб потерпевшему. Так, Клявлинским районным судом Самарской области была осуждена Габидуллина за хищение подобным образом 22 900 рублей. Наказание составило 1 год 8 месяцев лишения свободы, причем ущерб потерпевшему был возмещен подсудимой добровольно.

За аналогичное деяние Ленинским районным судом г. Кирова был осужден Селиванов к такому же сроку за хищение в размере 9 995 рублей, также возместивший добровольно причиненный ущерб. Оба упомянутых мошенника ранее были неоднократно судимы.

Отметим, что за указанное преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ в качестве наказания сейчас в качестве альтернативы возможен, в том числе и штраф. Максимальный же размер наказания по части 2 ст.159 УК — лишение свободы до 5 лет с возможным ограничением свободы до 1 года.