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В Чехии вертолёт упал на крышу предприятия, погибли четыре человека

Происшествия

Авария произошла в городе Пльзень

Пльзень, Чехия, 5 сентября 2018, 23:33 — REGNUM  В городе Пльзень на западе Чехии частный вертолёт упал на территорию производственного комплекса, передаёт 5 сентября издание České noviny.

По свидетельствам очевидцев, вертолёт Robinson R44 совершил неудачный манёвр, в результате чего упал на крышу одного из цехов. Машина пробила перекрытия и застряла в конструкциях здания.

Как сообщил журналистам представитель управления пожарной охраны города Петр Понцар, в результате аварии погибли четыре человека — трое мужчин и женщина, находившиеся на борту вертолёта.

Сообщается также, что после падения из вертолёта вылилось горючее, однако пожара удалось избежать.

По факту произошедшего в настоящее время проводится расследование.

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Авиапроисшествия
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