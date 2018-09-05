В Чехии вертолёт упал на крышу предприятия, погибли четыре человека

Пльзень, Чехия, , 23:33 — REGNUM В городе Пльзень на западе Чехии частный вертолёт упал на территорию производственного комплекса, передаёт 5 сентября издание České noviny.

По свидетельствам очевидцев, вертолёт Robinson R44 совершил неудачный манёвр, в результате чего упал на крышу одного из цехов. Машина пробила перекрытия и застряла в конструкциях здания.

Как сообщил журналистам представитель управления пожарной охраны города Петр Понцар, в результате аварии погибли четыре человека — трое мужчин и женщина, находившиеся на борту вертолёта.

Сообщается также, что после падения из вертолёта вылилось горючее, однако пожара удалось избежать.

По факту произошедшего в настоящее время проводится расследование.