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Три человека ранены в результате стрельбы в израильском городе Афула

Происшествия

В израильском городе Афула три человека ранены в результате стрельбы, полиция выясняет детали произошедшего

Три человека ранены в результате стрельбы в израильском городе Афула
BenjaminNelan
Стрельба

Афула, Израиль, 5 сентября 2018, 22:52 — REGNUM  Днем 4 сентября в городе Афула в Израиле произошла стрельба, в результате которой три человека получили серьезные ранения. Стрелявшему удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция. Как сообщает израильское новостное агентство Ynet, пострадавшие доставлены в больницу «Эмек». Состояние одного из них оценивается медиками как тяжёлое.

Мотивы преступления пока неизвестны, однако полиция подозревает, что конфликт произошел на криминальной почве. В настоящий момент проводятся поиски подозреваемого; в городе и на его въезде установлены полицейские заслоны.

Один из пострадавших был срочно доставлен в больницу в бессознательном состоянии, за его жизнь сейчас борются врачи. Двое других получили менее серьезные травмы, но также были госпитализированы. Как только их состояние улучшится, они дадут показания полиции по поводу произошедшего.

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