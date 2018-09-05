Полицейский в Петербурге застрелил угрожавшего ножом преступника

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Сотрудник полиции в Санкт-Петербурге применил оружие в отношении предполагаемого грабителя магазина, который угрожал полицейскому ножом. Нападавший убит на месте. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили 5 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, минувшей ночью сотрудники отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району прибыли по тревоге в магазин на Бронницкой улице, 15. Туда пытались проникнуть трое мужчин.

Один из подозреваемых стал угрожать ножом сотруднику полиции. Тот сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, но мужчина продолжил свои агрессивные действия.

«Сотрудник охраны произвел несколько выстрелов на поражение. Нападавший скончался на месте происшествия», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Назначены экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, идет выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Напомним, в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» в Москве был застрелен сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Злоумышленник открыл стрельбу по полицейскому, когда тот попытался проверить у него документы.