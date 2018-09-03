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В День знаний школьники Ташкентской области устроили поножовщину

Происшествия

Пострадавший школьник был госпитализирован

Ташкент, 3 сентября 2018, 18:39 — REGNUM  В городе Бакебаде Ташкентской области учащийся 11 класса средней школы в ходе возникшей ссоры нанесли телесные повреждения ножом учащемуся 10 класса, сообщили 3 сентября в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошел 1 сентября на улице Меъморлар. Пострадавший школьник был госпитализирован, а злоумышленник задержан правоохранительными органами. О состоянии здоровья пострадавшего школьника не сообщается.

Напомним, в мае учащийся технико-экономического колледжа в Бекабадском районе Ташкентской области нанес своему знакомому ножевые ранения, от которых молодой человек скончался.

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Подростковая преступность
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