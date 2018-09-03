Возбуждено дело по факту крушения Ми-8 в Иркутской области

Иркутск, , 08:32 — REGNUM По факту крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Ангара» с тремя членами экипажа на борту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что уголовное производство возбуждено в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Также сообщается, что вертолет вылетел 2 сентября в Казачинско-Ленский район Иркутской области, после чего в назначенное время не вышел на связь.

«3 сентября 2018 года в результате поисково-спасательной операции на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области обнаружены обломки вертолёта», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время идет выяснение причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасателям удалось обнаружить пропавший 2 сентября частный вертолёт Ми-8. Как сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ, разбившаяся машина находится на территории Казачинско-Ленского района в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут.

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