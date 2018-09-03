Вертолёт Ми-8, пропавший в Иркутской области, нашли разрушенным

Усть-Кут, Иркутская область, , 07:23 — REGNUM Спасателям удалось обнаружить в Иркутской области пропавший 2 сентября частный вертолёт Ми-8. Как сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ, он находится территории Казачинско-Ленского района в 290 километрах на юго-восток от города Усть-Кут.

«По визуальным данным с воздуха, вертолёт разрушен, людей рядом нет», — пояснили спасатели. В настоящее время они ищут возможность посадки авиационной техники как можно ближе к месту падения Ми-8.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара», на борту которого находились три члена экипажа, вылетел из аэропорта Усть-Кута Иркутской области в Казачинско-Ленский район. Экипаж воздушного судна должен был провести аэросъёмку, но связь с ним пропала.

В первый день поиски были организованы по маршруту следования вертолёта Ми-8 на расстоянии 210 км, но опасения подтвердились: было отклонение от маршрута. Доследственные проверки по факту пропажи воздушного судна ведут Следственный комитет и прокуратура.

Напомним, вертолётный парк авиакомпании «Ангара» состоит из 16 вертолётов Ми-8 (Ми-8Т-транспортный, Ми-8П-пассажирский, Ми-8 МТВ). В услугах предприятия значится проведение съёмочных полетов, как в равнинно-холмистой, так и в горной местности, а также аэровизуальных полетов по патрулированию трасс трубопроводов, линий электропередач, автодорог, обследованию лесосырьевой базы.

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