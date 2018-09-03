МВД подтвердило убийство полицейского на станции метро «Курская»

Москва, , 01:59 — REGNUM В Москве разыскивают подозреваемого в убийство сотрудника полиции в метрополитене. Об этом сообщает 3 сентябре пресс-служба столичного управления МВД России.

Как уточняется, инцидент произошёл около полуночи на станции «Курская» Кольцевой линии.

«Неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что неизвестный двумя выстрелами в голову убил сотрудника 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Инцидент произошёл после того, как полицейский остановил подозрительного мужчину для проверки документов.

Читайте ранее в этом сюжете: На станции метро «Курская» в Москве убит сотрудник полиции