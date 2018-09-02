ФБР арестовало подозреваемых в подготовке детей для терактов

Нью-Мексико, США, , 01:23 — REGNUM ФБР арестовало пять подозреваемых в подготовке детей к стрельбе в школах в штатье Нью-Мексико, сообщает Fox News.

По данным телеканала, расследование началось после того, как в месте проживания подозреваемых умер трехлетний ребенок. В ходе расследования местные правоохранители обнаружили 11 детей, которых подозреваемый обучал стрельбе из огнестрельного оружия для последующих атак на учителей, представителей полиции и чиновников. Отмечается, что подозреваемые являются приверженцами радикального ислама. В настоящее время им предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Индонезии произошли взрывы в трех христианских церквях, которые были квалифицированы как теракт. По данным индонезийских правоохранителей теракт осуществила семья из шести человек, в том числе и с участием троих детей в возрасте 9, 12 и 16 лет. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).