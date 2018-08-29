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Деятельность поставщика питания на автозаводы в Петербурге приостановлена

Происшествия

По постановлению суда деятельность поставщика пищевых продуктов приостановлена на 30 суток

Санкт-Петербург, 29 августа 2018, 01:43 — REGNUM  Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность компании MFCFoods, поставлявшей продукты питания на заводы Nissan и Toyota, где была зафиксирована вспышка заболеваний гепатитом А, сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

По постановлению суда деятельность поставщика пищевых продуктов приостановлена на 30 суток. Сообщается, что решение было принято из-за нарушений санэпидемиологических требований к организации питания.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа количество заболевших гепатитом А на двух автомобильных заводах Петербурга — Nissan и Toyota — составляет 22 человека.

Также 13 сотрудников отстранены от работы с подозрениями на вирусный гепатит для дальнейшего обследования. По данным проверки, источником эпидемии считается поставщик продуктов питания на предприятия — ООО «эМэФСи"(MFCFoods), у которого были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Читайте ранее в этом сюжете: Выросло число заболевших гепатитом на петербургских автозаводах

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