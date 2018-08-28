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В Конго жестоко убили двух военных

Происшествия

Ответственные за содеянное преступление пока не установлены

В Конго жестоко убили двух военных
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Убитый

Киншаса, 28 августа 2018, 15:21 — REGNUM  Двое правительственных военнослужащих Демократической республики Конго (ДРК) были жестоко убиты на северо-западе страны, сообщает 28 августа Anadolu.

В преступлении подозреваются местные повстанцы. По предварительным данным, военные патрулировали окрестности и попали в засаду.

«Двое наших людей были убиты … группой лиц», — заявили представители военных.

Ответственные за содеянное преступление пока не установлены. Правоохранительные органы проводят расследование.

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