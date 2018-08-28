В Конго жестоко убили двух военных

Киншаса, 28 августа 2018, 15:21 — REGNUM Двое правительственных военнослужащих Демократической республики Конго (ДРК) были жестоко убиты на северо-западе страны, сообщает 28 августа Anadolu.
В преступлении подозреваются местные повстанцы. По предварительным данным, военные патрулировали окрестности и попали в засаду.
«Двое наших людей были убиты … группой лиц», — заявили представители военных.
Ответственные за содеянное преступление пока не установлены. Правоохранительные органы проводят расследование.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти ДРК выдали ордер на арест лидера оппозиции