Секс-беседа с ребёнком в Чувашии довела пенсионера до уголовного дела

Чебоксары, , 11:23 — REGNUM Уголовное дело в отношении 71-летнего пенсионера в Чувашии, которому инкриминировали развратные действия в отношении мальчика, завершено. Мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера, вновь предстанет перед судом, на этот раз — за беседы на интимные темы и растлении школьника, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл в Чебоксарах 14 июня 2018 года на территории парка культуры и отдыха «Лакреевский лес». По данным следствия, 71-летний мужчина подсел на скамейку к 11-летнему мальчику.

«Обвиняемый стал вести с ним беседу на сексуальную тему, предложив ему в ходе разговора совершить действия сексуального характера», — сказал Олег Дмитриев.

Обвиняемый арестован. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении малолетнего лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»). Дело ушло в суд.

В следственном управлении отмечают, что обвиняемый в октябре 2016 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал 17 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В связи с рецидивом, в органы внутренних дел внесено представление, в котором обращено внимание на необходимость повышения эффективности проводимой работы по предупреждению повторных преступлений.

Напомним, в августе 2018 года в Чувашии вынесен приговор по делу о растлении 11 девочек из шести регионов. Как сообщало ИА REGNUM, перед судом предстал 31-летний житель Нижнего Новгорода, который знакомился с жертвами через интернет и вёл с ними переписку на сексуальные темы. Под предлогом розыгрыша мобильного телефона он получал от них интимные фотографии и затем шантажировал.

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