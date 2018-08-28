В горах Бурятии спасли туриста, которому валуном зажало ногу

Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM В Бурятии в горах Баргузинского хребта на высоте 2 тыс. метров мужчине зажало ногу валуном. Как сообщили ИА REGNUM 28 августа в Сибирском региональном центре МЧС России, туриста смогли оперативно спасти благодаря регистрации тургруппы.

ЧП случилось примерно в 500 км от города Улан-Удэ. Руководитель тургруппы сообщил об этом спасателям 27 августа. Самостоятельно разблокировать пострадавшего туристы не смогли. На место происшествия вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с шестью спасателями на борту. Трагических последствий удалось избежать благодаря тому, что туристический маршрут был зарегистрирован.

«Происшествие случилось из-за нарушения правил безопасности. Группа передвигалась в тёмное время суток по горной местности, по курумнику, на крутом склоне. Именно регистрация тургруппы в МЧС спасла мужчине жизнь, потому что мы знали нитку маршрута, быстро сориентировались по имеющимся координатам и оказали своевременную помощь», — прокомментировал спасатель международного класса БПСО МЧС России Виктор Крюков.

В условиях высокогорья экипаж вертолёта сумел найти участок для посадки в трёх км ниже по склону от туристской группы. Добравшись, спасатели освободили ногу пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Мужчину доставили в посёлок Баргузин, где передали врачам скорой помощи.

По данным Сибирского регионального центра МЧС России, вопрос о регистрации и туристической ответственности отдыхающих — не праздный. Только за летний сезон 2018 года в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке проведены десятки спасательных операций в сложных условиях. Основная причина ЧП — слабая подготовка к маршруту и отказ от регистрации тургрупп.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2018 года сотрудники МЧС провели масштабную спасательную операцию, вызволив четверых туристов, заблокированных на горной вершине Ак-Кем (Республика Алтай) высотой 4,1 тысячи метров. Сильный ветер унёс у альпинистов палатку и часть оборудования, спуститься самостоятельно они не могли.

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