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Спасатели эвакуировали заблокированных в горах Алтая четверых туристов

Происшествия

Группа альпинистов подала сигнал о бедствии, оказавшись заблокированной на горной вершине Ак-Кем

Горно-Алтайск, 14 августа 2018, 16:42 — REGNUM  Спасатели успешно эвакуировали четверых туристов, оказавшихся заблокированными в горах Алтая, сообщили 14 августа в Сибирском региональном центре МЧС России.

Как уточняется, вертолёт Ми-8 с эвакуированными туристами направился в Горно-Алтайск. Состояние всех четверых оценивается как удовлетворительное.

Напомним, накануне стало известно, что группа туристов подала сигнал о бедствии, оказавшись заблокированной на горной вершине Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров. Сильный ветер унёс у альпинистов палатку и часть оборудования, в связи с чем они не могли осуществить спуск самостоятельно. Операция по эвакуации туристов задерживалась из-за неблагоприятных погодных условий.

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