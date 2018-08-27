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В Бурятии зафиксирован случай заболевания корью

Происшествия

Главный внештатный инфекционист республиканского минздрава заверил, что в Бурятии чётко отработана схема действий при выявлении подобных случаев

Улан-Удэ, 27 августа 2018, 14:27 — REGNUM  В медицинское учреждение города Улан-Удэ (Бурятия) госпитализирован мужчина, заболевший корью. Он приехал в республику из другого региона.

«На данное время один больной — молодой человек. Он поступил по скорой помощи в середине августа, у него были характерные признаки кори — повышение температуры, головная боль, слабость, сыпь и так далее», — цитирует «Байкал-Daily» главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения Бурятии Батора Балданова.

Он отметил, что в регионе схема действий при выявлении подобных случаев «чётко отработана». Людям, которые контактировали с заболевшим, ставят вакцину.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в России эпидемиологическая ситуация по кори является контролируемой. В 2018 году заболеваемость составляет 1,3 на 100 тыс. населения.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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