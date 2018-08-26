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Украинские туристы застряли в аэропорту Антальи

Происшествия

Люди не могут вернуться домой

Украинские туристы застряли в аэропорту Антальи
Барвенковский
Аэропорт Антальи

Анталья, Турция, 26 августа 2018, 22:16 — REGNUM  Клиенты украинской туристической компании JoinUp более шести часов находятся в аэропорту Антальи, поскольку у их самолета отказал двигатель, сообщил политолог Виктор Таран 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Пассажиры прошли таможенный контроль и сдали багаж.

«Самолет никуда не летит. Ждем до завтра, пока отремонтируют самолет… сидим в аэропорту Антальи», — написал Таран.

Политолог также отметил, что представители туроператора перестали выходить на связь.

Напомним, в конце июля туроператор JoinUp в который раз оказался в эпицентре скандала — более двухсот клиентов компании застряли в Египте из-за того, что у самолета спустило колесо.

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