В японском карьере взозвался грузовик с порохом

Токио, , 05:58 — REGNUM В японском городе Сакурагава в карьере, где рабочие добывают щебень, взорвался грузовик с порохом, сообщает телеканал NHK.

От взрыва у домов, находившихся в районе карьера, повылетали стекла. Сотрудники пожарных служб отмечают, что не могут обнаружить водителя взорвавшегося грузовика. Остальные рабочие не пострадали. В настоящее время пожарные и полицейские пытаются выяснить обстоятельства, повлекшие за собой взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты назвали две возможные причины взрыва на шахте «Обуховская» в Ростовской области, произошедшего 16 августа. По одной из версий, взрыв произошел из-за брака электродетонатора, по другой — из-за неумелых действий специалиста.

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