Девочку-подростка сбили на пешходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Девочка 2004 года рождения сбита на регулируемом пешеходном переходе в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Ребенок госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Наезд на ребенка произошел 22 августа около 13:25 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. За рулем автомобиля Citroen находился водитель 1981 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка, отметили в дорожной полиции.

Добавим, что в период с с 20 августа по 10 сентября 2018 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».

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Как сообщалось, за первые пять месяцев 2018 года смертность на дорогах Санкт-Петербурга в результате дорожно-транспортных происшествий сократилась на 14,6%. Наибольшее число погибших в ДТП дают как раз случаи наезда на пешеходов.

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