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На севере Венесуэлы произошло мощное землетрясение

Происшествия

На настоящий момент данных о пострадавших нет

Каракас, 22 августа 2018, 04:37 — REGNUM  В Венесуэле у берегов штата Сукре произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сообщается, что очаг залегания располагался на глубине 112 км. Пользователи соцсетей активно публикуют видео с разных районов штата, где отчетливо видны шатающиеся дома и бьющиеся окна.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в своем Twitter призвал граждан страны сохранять спокойствие. На настоящий момент данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года у побережья Венесуэлы было зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,5. Очаг залегания располагался на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Землетрясения
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