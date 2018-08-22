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Частный самолет с рэпером на борту экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка

Происшествия

Шины шасси лопнули при взлете самолета

Нью-Йорк, США, 22 августа 2018, 03:06 — REGNUM  В аэропорту американского города Нью-Йорк совершил аварийную посадку частный самолет с рэпером Post Malone, сообщает CBS.

Ранее самолет вылетал из Нью-Джерси и собирался лететь в Великобританию с 16 пассажирами на борту. Причиной аварийной посадки стала поломка шасси самолета. Сообщается, что шины шасси лопнули при взлете самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа американский военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook совершил экстренную посадку на парковке у бара в городе Фестус. Пилот, заметив ухудшение погодных условий, принял решение приземлиться и переждать шторм.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный вертолет США совершил экстренную посадку у бара

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Авиапроисшествия
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