Зверское убийство петербургской школьницы раскрыто в Тверской области

Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM В Осташковском районе Тверской области произошло чудовищное преступление: была изнасилована и зарезана 14-летняя школьница из Санкт-Петербурга. После расправы изувер надругался над телом жертвы. Сейчас подозреваемый задержан — им оказался рецидивист, ранее отсидевший 15 лет за аналогичное преступление, сообщает 21 августа петербургское издание «Фонтанка».

Петербургская школьница, окончившая седьмой класс, приехала в Тверскую область к родственникам и пропала 18 августа, уехав кататься на велосипеде. Через двое суток, после интенсивных поисков, тело девочки нашли в строительной бытовке, с 15 ножевыми ранениями, следами изнасилования и вырезанными половыми органами.

По подозрению в зверском преступлении задержан 61-летний местный житель. Как установлено, в 2002 году в Вышнем Волочке он изнасиловал и убил свою знакомую, затем отрезал у тела молочные железы. В том же году убийца был осужден на 15 лет колонии особого режима, откуда освободился в мае 2017 года. Ранее, в 1990-х годах, этот гражданин был осужден за кражу на четыре года.

Подозреваемый уже дал признательные показания, отмечает источник.