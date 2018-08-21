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Китайская полиция разыскивает стрелка, убившего двоих на востоке страны

Происшествия

По информации местных властей, первое убийство произошло около 9:00 по месткому времени 20 августа на рынке строительных материалов, а второе – в автошколе

Наньчан, Китай, 21 августа 2018, 08:42 — REGNUM  Полиция Китая охотится на стрелка, убившего двоих человек в уезде Шангао в провинции Цзянси на востоке страны, сообщает 20 августа газета China Daily.

По информации местных властей, первое убийство произошло около 9:00 по месткому времени 20 августа на рынке строительных материалов, а второе — в автошколе. Полиция установила имя убийцы.

Им оказался Куна Юйлинь, уроженец села Цзиньцзян 1975 года рождения. Он был одет в футболку в черные брюки, желтый шлем и солнцезащитные очки, сбегая с мест преступления на мотоцикле.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Гуандун был приговорен к смерти мужчина, виновный в изготовлении и продаже наркотиков, убийствах и похищениях людей.

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