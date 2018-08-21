Полиция Лондона отклонила версию теракта по стрельбе у метро

Лондон, , 05:08 — REGNUM Происшествие со стрельбой возле станции метро Кингсбери в Лондоне, в котором пострадали три человека, не является терактом, сообщает лондонская полиция в своем Twitter.

«Полицейские прибыли на место стрельбы на Кингсбери Роуд в 21:45 (время местное). Происшествие не связано с терроризмом. Три человека госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лондоне у станции метро Кингсбери произошла стрельба, в результате корой пострадали три человека. На месте происшествия полицейские обнаружили кучу разбросанной одежды и троих раненых. Пострадавшие госпитализированы, полиция в настоящее время проводит расследование.

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