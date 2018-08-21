Стало известно, за что житель Флориды поджег енота

Палм-Бэй, США, , 02:42 — REGNUM Арестованный во флоридском городе Палм-Бэй Эзра Джеймс рассказал телеканалу WKMG-TV, что побудило его поджечь пойманного енота.

По словам арестованного, енот съел все его манго, поэтому он решился отомстить пойманному зверю. Также он заявил, что боялся, что енот может его укусить и заразить бешенством.

Отмечается, что полицию вызвал сосед, когда увидел горящего заживо енота в ловушке. Самого Джеймса полиция отпустила под залог в две тысячи долларов. Его обвиняют в жестоком обращении с животными.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа полиция города Палм-Бэй арестовала 88-летнего жителя Эзра Джеймса за жестокое обращение с животными. Сообщается, что Джеймс облил бензином и поджег енота, который попался в ловушку у его дома. Пострадавшее животное пришлось усыпить.

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