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В норвежском порту едва не сгорел российский траулер

Происшествия

Никто из находившихся на борту судна не пострадал

Батсфьорд, Норвегия, 20 августа 2018, 16:44 — REGNUM  Экипаж российского траулера был эвакуирован из-за пожара на судне. Происшествие случилось 18 августа в норвежском порту Батсфьорд.

Как пишет норвежское издание Finnmark, спасателям о возгорании сообщили члены экипажа. Все 17 человек были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.

«Работы по остановке огня оказались очень трудными, так как такие крупные корабли содержат много полостей. Кроме того, было очень сильное задымление. Была бы катастрофа, если бы судно было в море», — цитирует издание представителя полиции Гуннара Эвергаарда.

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Происшествия на воде
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