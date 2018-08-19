Возле школы в Афганистане подорвался террорист-смертник

Джелалабад, Афганистан, , 16:15 — REGNUM Террорст-смертник подорвался в городе Джелалабад на востоке Афганистана, сообщает 19 августа телеканал Tolo news.

Джелалабад — административный центр провинции Нангархар. По предварительной информации, террорист-смертник подорвался на территории местного медресе примерно в 15:00 по московскому времени.

Сообщается, что группа военных незадолго до произошедшего преследовала группу террористов из пяти человек. Один из боевиков забежал на территорию медресе и подорвал себя. Остальные террористы были задержаны.

Сведений о жертвах не поступало.

Напомним, что ранее, 17 августа, сильный взрыв прогремел в столице Афганистана, Кабуле. В результате взрыва был ранен один человек.