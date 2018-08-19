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Возле школы в Афганистане подорвался террорист-смертник

Происшествия

Теракт произошёл в Джелалабаде

Джелалабад, Афганистан, 19 августа 2018, 16:15 — REGNUM  Террорст-смертник подорвался в городе Джелалабад на востоке Афганистана, сообщает 19 августа телеканал Tolo news.

Джелалабад — административный центр провинции Нангархар. По предварительной информации, террорист-смертник подорвался на территории местного медресе примерно в 15:00 по московскому времени.

Сообщается, что группа военных незадолго до произошедшего преследовала группу террористов из пяти человек. Один из боевиков забежал на территорию медресе и подорвал себя. Остальные террористы были задержаны.

Сведений о жертвах не поступало.

Напомним, что ранее, 17 августа, сильный взрыв прогремел в столице Афганистана, Кабуле. В результате взрыва был ранен один человек.

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Взрывы в Афганистане
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