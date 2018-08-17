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Рядом с нижегородским 50-метровым карстовым провалом могут появиться новые

Происшествия

Огромный новый карстовый провал образовался на территории области в конце июля

Рядом с нижегородским 50-метровым карстовым провалом могут появиться новые
Иллюстрация: Пресс-служба адмнистрации Шатковского района
Нижегородский карстовый провал

Нижний Новгород, 17 августа 2018, 17:14 — REGNUM  Рядом с существующим карстовым провалом в Шатковском районе Нижегородской области могут появиться новые. После обследования вновь образовавшейся воронки специалисты пришли к выводу, что обрушивать стены провала нельзя.

Территория района закарстована, поэтому обрушение может привести к новым карстовым провалам, сообщил НИА «Нижний Новгород» представитель ГО, ЧС и МП администрации района.

В настоящее время необходимо провести работы по бурению скважин для проведения геофизических исследований территории, стоимость которых оценивается в 1,3 млн рублей. С просьбой о финансировании власти района обратились в Комиссию по чрезвычайным ситуациям, вопрос выделения средств будет решен до 27 августа. В противном случае, средства придется изыскивать в районном бюджете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 июля недалеко от села Неледино в Шатковском районе региона образовался карстовый провал глубиной 50 метров, диаметр воронки составил около 30 метров. Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, его арендует фермер.

Администрация района обращалась к жителям области с просьбой воздержаться от посещений этого места, поскольку карст имеет неустойчивую динамику в связи с цилиндрической формой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижегородской области образовался карстовый провал глубиной 50 метров

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