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Полицейские в США напали на 87-летнюю женщину

Происшествия

Женщину ударили электрошокером

Полицейские в США напали на 87-летнюю женщину
Цитата из х/ф «Полицейская академия». реж Хью Уилсон. 1984. США
Славная американская полиция

Вашингтон, 17 августа 2018, 12:20 — REGNUM  Начальник полиции американского штата Джорджия Джорш Этеридж признал законными действия сотрудника правопорядка, применившего против 87-летней женщины электрошокер, сообщает 17 августа Al Arabia.

Женщина родом из Сирии не говорит на английском языке, это и стало причиной инцидента: после того как ей было велено бросить нож, которым она срезала цветы в своем доме, к ней была применена сила. После удара электрошокером на женщину надели наручники.

По словам Этериджа, женщина представляла потенциальную угрозу, к ней было применено самое мягкое из доступных полиции средств.

Напомним, сотрудники правопорядка в США имеют широкие полномочия, что зачастую приводит к трагическим случаям, в частности к убийству людей. Недавнее убийство чернокожего мужчины вызвало массовые акции протеста.

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