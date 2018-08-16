Два человека ранены в результате драки в Киеве

Киев, , 15:42 — REGNUM В Киеве конфликт между мужчинами перерос в драку, которая закончилась стрельбой и пострадавшими. По информации пресс-службы киевского управления Национальной полиции Украины, инцидент произошёл сегодня, 16 августа, в первой половине дня, возле рынка.

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С места происшествия преступники скрылись на нескольких иномарках. В столице Украины был введён план «Перехват». Позднее стражи порядка задержали один из автомобилей — белый микроавтобус Mercedes. В нём находилось двое подозреваемых. Они задержаны и доставлены в управление полиции.

Сообщается о двух пострадавших. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.

Добавим, что ещё один конфликт со стрельбой произошёл 16 августа в Киеве на улице Даниила Щербаковского. Здесь дорогу не поделили два водителя. Мужчины начали ругаться, потом в ход пошли кулаки, после этого мотоциклист достал оружие и несколько раз выстрелил. Стрелка задержала полиция, потерпевший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.