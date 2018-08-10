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В Киеве у вокзала произошла массовая драка со стрельбой

Происшествия

Пострадавших увезли в больницу

В Киеве у вокзала произошла массовая драка со стрельбой
Иллюстрация: Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Киев, 10 августа 2018, 23:34 — REGNUM  Девять человек подрались на улице Щорса, ныне улица Петлюры, в Киеве, сообщили 10 августа в пресс-службе нацполиции.

«Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в полиции.

Участников конфликта разыскивают правоохранители. На месте события обнаружены гильзы, предположительно от травматического оружия.

Напомним, 6 августа в Киеве ограбили автомобиль, хозяйка которого приехала в условленное место, чтобы отдать долг.

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Массовые драки
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