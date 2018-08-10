В Киеве у вокзала произошла массовая драка со стрельбой

Киев, , 23:34 — REGNUM Девять человек подрались на улице Щорса, ныне улица Петлюры, в Киеве, сообщили 10 августа в пресс-службе нацполиции.

«Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в полиции.

Участников конфликта разыскивают правоохранители. На месте события обнаружены гильзы, предположительно от травматического оружия.

Напомним, 6 августа в Киеве ограбили автомобиль, хозяйка которого приехала в условленное место, чтобы отдать долг.

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