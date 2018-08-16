На Ямале возбудили дело после исчезновения школьницы в тундре

Салехард, , 15:09 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы на Ямале, сообщает 16 августа пресс-служба следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 8 августа в Гыданской тундре из расположенного в 100 км от села Гыда стойбища подросток самостоятельно ушла в гости к своему брату, который проживает в 6−7 км от нее. Но до места она не добралась.

В поиске пропавшей принимали участие полицейские, спасатели, родственники и добровольцы, однако найти школьницу так и не удалось. В настоящее время она объявлена в розыск. Следователями отрабатываются несколько версий исчезновения несовершеннолетней.

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