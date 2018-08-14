К спасателям подключились следователи: в ямальской тундре ищут ребёнка

Цитата из х/ф «Как я провёл этим летом». Реж. Алексей Попогребский. 2010. Россия

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 17:31 — REGNUM К поискам пропавшей в ямальской тундре 15-летней девочки подключились следователи. Одновременно проводятся проверочные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По предварительной информации, 8 августа из чума, расположенного в тундровой местности в 100 км от села Гыда Тазовского района ЯНАО, ушла девочка-подросток. Её до сих пор не нашли.

Родители ребёнка озаботились пропажей, когда домой вернулись собаки, которые должны были охранять девочку. Спасатели ищут ребёнка на земле и с воздуха, с вертолёта. В операции задействовано около 30 поисковиков, полицейских, работников Гыданского заказника. Пройдено 80 километров.

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