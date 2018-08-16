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В Екатеринбурге экстренно приземлился самолёт «Москва — Сеул»

Происшествия

Причиной стало плохое самочувствие пассажира

Екатеринбург, 16 августа 2018, 11:30 — REGNUM  В Екатеринбурге ночью 16 августа экстренно приземлился самолёт, следовавший из Москвы в Сеул (Южная Корея). Об этом журналистам сообщили представители аэропорта «Кольцово».

Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одного из пассажиров. Его сняли с рейса и госпитализировали.

Самолёт через несколько часов продолжил путь в столицу Южной Кореи.

По данным портала Е1.ru, помощь потребовалась гражданину Южной Кореи. У мужчины подозревают инсульт.

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Авиапроисшествия
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