В Екатеринбурге экстренно приземлился самолёт «Москва — Сеул»

Екатеринбург, 16 августа 2018, 11:30 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 16 августа экстренно приземлился самолёт, следовавший из Москвы в Сеул (Южная Корея). Об этом журналистам сообщили представители аэропорта «Кольцово».
Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одного из пассажиров. Его сняли с рейса и госпитализировали.
Самолёт через несколько часов продолжил путь в столицу Южной Кореи.
По данным портала Е1.ru, помощь потребовалась гражданину Южной Кореи. У мужчины подозревают инсульт.