В Карачаево-Черкесии возобновили дело об убийстве лидера «Адыгэ Хасэ»

Черкесск, , 08:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возобновлено уголовное дело по факту убийства активиста черкесского молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова. Преступление было совершено 14 марта 2010 года. Подозреваемым по делу проходил Расул А.

В 2012 году он признался в совершении убийства, однако тогда Черкесский городской суд вынес в отношении него оправдательный приговор, несмотря на признательные показания. Расул А. был освобожден прямо в зале суда.

Спустя почти шесть лет он вновь явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону. Следствию пришлось возобновить уголовное производство. В настоящее время устанавливаются причины, которые заставили Расула А. взять на себя вину в убийстве.

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Напомним, активист черкесского молодежного движения Аслан Жуков был убит возле своего дома 14 марта 2010 года. Преступление вызвало в республике большой резонанс. Многие считали, что убийство совершено по политическим мотивам. Участники внеочередного съезда черкесского народа потребовали как можно быстрее установить и наказать виновных.

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