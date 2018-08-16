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Президент Афганистана осудил атаку террористов на академию

Происшествия

Пока ни одна группировка боевиков не взяла ответственность за теракт

Кабул, 16 августа 2018, 05:12 — REGNUM  Президент Афганистана Моххамад Ашраф Гани осудил террористическую атаку на академию Мавуд в Кабуле, сообщает «Афганистан.Ру».

Афганский президент заявил, что нападения террористов на образовательные учреждения свидетельствуют о враждебности боевиков к исламскому учению. Также Ашраф Гани призвал власти тщательно расследовать все обстоятельства произошедшей трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Кабуле у одного из учебных заведений произошел взрыв, в результате которого погибли 48 человек, а 67 были ранены. Сообщается, что пока ни одна группировка боевиков не взяла ответственность за теракт.

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