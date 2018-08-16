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В будапештском аэропорту произошла утечка радиоактивного материала

Происшествия

В настоящее время работа аэропорта восстановлена

Будапешт, 16 августа 2018, 03:39 — REGNUM  В аэропорту венгерской столицы Будапешта произошла утечка радиоактивного материала в терминале 2B, сообщает Index.

Cообщается, что контейнер с радиоактивным материалом перевозился в самолете компании Turkish Airlines, однако из-за нарушения целостности контейнера произошла утечка радиоактивного изотопа иридия. По данным издания, с ним могли соприкоснуться три человека. Из-за утечки возникли задержки авиарейсов.

В настоящее время работа аэропорта восстановлена, никаких угрожающих жизни и здоровью веществ в окружающую среду не попало. По данным работников аэропорта, пассажиры находятся в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Мексике неизвестные похитили контейнер с радиоактивными материалами, в связи с чем служба гражданской обороны страны объявила тревогу в нескольки штатах, прилегающих к Мехико.

Отмечается, что случаи похищения контейнеров с радиоактивными веществами в Мексике стали регулярными. До этого были зафиксированы случаи похищения контейнеров в апреле и феврале 2018 года.

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