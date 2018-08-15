Среда, 15 Августа 2018 года
20:45:27 МСК

В Ульяновске при попытке переплыть реку утонул подросток

Происшествия

По предварительным данным, он переплывал Свиягу вместе с друзьями, но отстал от них и утонул

Ульяновск, 15 августа 2018, 20:15 — REGNUM  В Ульяновской области проводится проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Он утонул, переплывая реку вместе со сверстниками, сообщает следственное управление СКР.

Трагедия произошла в Ульяновске 14 августа возле села Карлинское Ленинского района.

«По предварительным данным, четверо подростков переплывали реку Свиягу. Один из них отстал и утонул», — говорят в следственном управлении.

Были организованы поисковые мероприятия. Тело обнаружили 15 августа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в июле в регионе было возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи из троих человек. По предварительным данным, они утонули в машине, сорвавшись с обрыва. В числе погибших — ребёнок.

Читайте также: Машина сорвалась с обрыва в Ульяновске — погибла семья

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить