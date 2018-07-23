Машина сорвалась в обрыв в Ульяновске – погибла семья

Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи из троих человек. По предварительным данным, они утонули в машине, сорвавшись с обрыва, сообщает следственное управление СКР по области. В числе погибших — ребёнок.

Трагедия произошла вечером 21 июля на реке Свяига возле поселка Загородный Ульяновска. В затонувшей автомашине ВАЗ-2121 обнаружены тела трех человек: 38-летнего водителя, 31-летней пассажирки и её четырёхлетней дочери.

«Предварительно установлено, что семья ехала к реке для купания по грунтовой дороге, на расстоянии около 2 метров от которой имеется пятиметровый обрыв. Автомобиль в реке обнаружил 11-летний сын погибших, который сам начал искать родителей, которые длительное время не возвращались», — говорится в сообщении.

Супруги состояли на учёте в органах полиции, поскольку злоупотребляли спиртными напитками. По данному факту заведено уголовное дело по факту обнаружения утонувших в реке Свияга трех человек, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным ульяновских спасателей, не считая происшествия 21 июля, на водных объектах региона утонули восемь человек, за аналогичный период прошлого года — 10 человек. Основные причины трагедий — купание в неустановленных и необорудованных местах. Спасатели напоминают, что нельзя купаться и тем более нырять в необорудованных для купания местах, отказаться перед купанием от употребления спиртных напитков и не отпускайте детей на водоёмы без сопровождения взрослых.