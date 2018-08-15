Среда, 15 Августа 2018 года
19:18:06 МСК

Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 48 погибших

Происшествия

По данным афганских властей, взрыв устроил террорист-смертник

Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 48 погибших
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Взрыв

Кабул, 15 августа 2018, 17:58 — REGNUM  В результате взрыва возле одного из образовательных учреждений Кабула погибло 48 человек, а еще 67 были ранены, сообщает 15 августа телеканал Tolo News, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Афганистана.

Ранее пресс-служба полиции Кабула сообщала о 25 погибших и 35 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в западной части столицы Афганистана возле учебного заведения Mawoud Academy сработало взрывное устройство. По данным афганских властей, взрыв устроил террорист-смертник.

До сих пор ни одна из экстремистских группировок не заявила о своей ответственности за этот теракт.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в Кабуле. Не менее 10 человек погибло

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить