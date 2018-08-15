Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 48 погибших

Кабул, , 17:58 — REGNUM В результате взрыва возле одного из образовательных учреждений Кабула погибло 48 человек, а еще 67 были ранены, сообщает 15 августа телеканал Tolo News, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Афганистана.

Ранее пресс-служба полиции Кабула сообщала о 25 погибших и 35 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в западной части столицы Афганистана возле учебного заведения Mawoud Academy сработало взрывное устройство. По данным афганских властей, взрыв устроил террорист-смертник.

До сих пор ни одна из экстремистских группировок не заявила о своей ответственности за этот теракт.

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