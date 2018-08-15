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При взрыве газа в Денвере пострадали девять человек

Происшествия

Один из пострадавших находится в критическом состоянии

Денвер, США, 15 августа 2018, 05:30 — REGNUM  Девять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме американского города Денвер (штат Колорадо), сообщает Fox News.

Сообщается, что один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии, еще одна женщина, которую спасатели извлекли из-под обломков, была отправлена в больницу в стабильном состоянии. Семеро остальных смогли самостоятельно уйти домой. Пожарная служба города отмечает, что некоторые из пострадавших получили ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Харькове в девятиэтажном доме на первом этаже произошел взрыв бытового газа. Жильцов в квартире, в которой произошел взрыв, на момент происшествия дома не было. Из других квартир эвакуированы 17 человек.

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Взрывы бытового газа
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