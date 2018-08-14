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В Запорожье задержали рекордную партию контрабандного янтаря

Происшествия

Янтарь изъят, его стоимость уточняется

Запорожье, Украина, 14 августа 2018, 22:40 — REGNUM  Украинские таможенники обнаружили свыше полутонны янтаря в партии топливных пеллет, которую планировали вывезти через Польшу в Литву, сообщила государственная фискальная служба Украины 14 августа на официальном сайте ведомства.

Камни разных размеров были перемешаны с тырсой хвойных пород дерева. Получателем груза значилась английская фирма.

Таможенников насторожила нетипичность как самого груза, так и маршрута его перемещения — через Польшу в Клайпеду.

Напомним, крупная партия янтаря была задержана в начале июля в Житомирской области.

Читайте подробнее: Полиция Житомирской области поймала грузовик с крупной партией янтаря

Отметим, незаконная добыча янтаря на Украине стала объектом пристального внимания со стороны ОБСЕ

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Добыча и оборот янтаря
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