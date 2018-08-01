ОБСЕ заинтересовалась добычей янтаря на Украине

Киев, , 08:52 — REGNUM Ситуацию с незаконной добычей янтаря начала изучать Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в Ровенской области, сообщает 1 августа «Укринформ».

По словам первого заместителя председателя СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга, миссия старается всеми силами помочь украинским властям в различных вопросах. Так, ранее наблюдатели изучили религиозный конфликт в селе Птичья Ровенской области. После этого члены СММ ОБСЕ стали наблюдать за развитием ситуации с нелегальной добычей и вывозом янтаря из области.

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Напомним, нелегальная добыча янтаря стала распространяться в северо-западных областях Украины после «Евромайдана». Причем янтарный «бизнес» настолько развит, что старатели способны защититься даже от полицейских, которые пытаются остановить добычу драгоценного камня.

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