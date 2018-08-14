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Ветровал загорелся в Новгородской области

Происшествия

Пожары удалось остановить в течение нескольких часов благодаря своевременному обнаружению

Ветровал загорелся в Новгородской области
skeeze
Лесной пожар

п.г.т. Любытино, Новгородская область, 14 августа 2018, 22:14 — REGNUM  В Новгородской области горел лес в Любытинском районе — на участке, пострадавшем от урагана в 2010 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

Лесные пожары были обнаружены в ходе очередного авиапатрулирования лесов 10 августа.

В министерстве отметили, что благодаря своевременному обнаружению, оперативности действий лесопожарных служб и применению тяжёлой пожарной техники пожары удалось остановить в течение нескольких часов. Площадь пожара, по предварительной оценке, составила около 6 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2010 года ураган повредил около 76 тыс. га лесов в Любытинском и Боровичском районах Новгородской области. Спустя годы после стихии неразработанными оставались значительные участки повреждённого леса в Любытинском районе, что сохраняло здесь высокую пожарную опасность.

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Лесные пожары — 2018
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