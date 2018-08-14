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В здание британского парламента врезался автомобиль: есть пострадавшие

Происшествия

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Лондон, 14 августа 2018, 11:15 — REGNUM  В здание британского парламента врезался автомобиль, в результате чего несколько человек получили ранения, сообщает 14 августа Associated Press.

Правоохранительные службы арестовали водителя транспортного средства на месте происшествия, подробности инцидента не сообщаются.

Кадры, просочившиеся в социальные сети, демонстрируют крупные отряды полиции на Вестминстерской площади, центр Лондона перекрыт.

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