Более 30 тыс. приморцев остаются без света из-за непогоды

Владивосток, , 08:57 — REGNUM В результате сильных дождей и гроз на юге Приморского края остались без электроснабжения более 30 тыс. человек. Об этом сообщает 14 августа пресс-служба Министерства энергетики России.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители Шкотовского района (около 30,7 тыс. человек), а также местные предприятия промышленности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве добавили, что в связи с экстренной ситуацией в крае было отключено мощностей порядка 7,4 МВт. В настоящее время на линиях электропередачи и подстанциях ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по фактам аварийных отключений электроэнергии в Якутии в первом полугодии 2018 года прокуратурой было заведено более 80 административных дел. Отмечалось, что после запуска ГРЭС-2 блэкауты в столице Якутии стали случаться чаще.

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