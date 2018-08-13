Подозреваемого в резне на Урале ждёт психиатрическая экспертиза

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 20:11 — REGNUM Подозреваемый в убийстве двоих жителей свердловского Каменска-Уральского пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Напомним, двойное убийство произошло вечером 12 августа. Погибли двое мужчин. Под подозрение попал гражданин 1986 года рождения. Его опознали очевидцы и зафиксировали видеокамеры.

Скоро подозреваемому предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу. Также будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

Следователи также выясняют мотив преступления. По одной из версий, причина трагедии была бытовой.