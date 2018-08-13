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Подозреваемого в резне на Урале ждёт психиатрическая экспертиза

Происшествия

Следствие не исключает, что мотив убийства носит бытовой характер

Каменск-Уральский, Свердловская область, 13 августа 2018, 20:11 — REGNUM  Подозреваемый в убийстве двоих жителей свердловского Каменска-Уральского пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Напомним, двойное убийство произошло вечером 12 августа. Погибли двое мужчин. Под подозрение попал гражданин 1986 года рождения. Его опознали очевидцы и зафиксировали видеокамеры.

Скоро подозреваемому предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу. Также будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

Следователи также выясняют мотив преступления. По одной из версий, причина трагедии была бытовой.

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Бытовые убийства
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