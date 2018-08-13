ЛНР: украинские СМИ снимают постановочные видео в Донбассе

Луганск, , 15:02 — REGNUM Украинские журналисты снимают в Донбассе постановочные видео об обстрелах позиций ВСУ со стороны Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 13 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, в преддверии встречи в Минске в район населенного пункта Новолуганское прибыли представители украинских телеканалов «5 канал» и «24 канал». Вместе с 72-й бригадой ВСУ они сняли постановочные ролики о том, как ЛНР «обстреливает» украинские позиции.

Напомним, Украина осуществляет провокации для того, чтобы заявить потом о «нарушениях» Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) перемирия в Донбассе.

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