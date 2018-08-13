Понедельник, 13 Августа 2018 года
12:56:08 МСК

На юге Киргизии молния убила мужчину, говорившего по мобильному телефону

Происшествия

Погибший киргизстанец косил траву во время грозы

На юге Киргизии молния убила мужчину, говорившего по мобильному телефону
skeeze
Удар молнии

Джалал-Абад, Киргизия, 13 августа 2018, 11:45 — REGNUM  В Аксыйском районе Джалал-Абадской области Киргизии в результате удара молнии погиб 38-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации ведомства, несчастный случай произошел утром 12 августа. Молния поразила киргизстанца, косившего траву и разговаривавшего по мобильному телефону под дождем.

ИА REGNUM напоминает, что по информации МЧС Киргизии, в 2017 году в республике были зафиксированы 7 случаев попадания молнии в людей, 5 из них закончились летальным исходом, среди погибших были трое несовершеннолетних киргизстанцев. Последний такой случай произошел 7 ноября 2017 года в селе Бирлик Тюпского района Иссык-Кульской области — молния попала в 16-летнего подростка, который в это время верхом на коне возвращался домой. В итоге погиб сам подросток, лошадь и находившаяся неподалеку собака.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить