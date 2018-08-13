На юге Киргизии молния убила мужчину, говорившего по мобильному телефону

Джалал-Абад, Киргизия, , 11:45 — REGNUM В Аксыйском районе Джалал-Абадской области Киргизии в результате удара молнии погиб 38-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации ведомства, несчастный случай произошел утром 12 августа. Молния поразила киргизстанца, косившего траву и разговаривавшего по мобильному телефону под дождем.

ИА REGNUM напоминает, что по информации МЧС Киргизии, в 2017 году в республике были зафиксированы 7 случаев попадания молнии в людей, 5 из них закончились летальным исходом, среди погибших были трое несовершеннолетних киргизстанцев. Последний такой случай произошел 7 ноября 2017 года в селе Бирлик Тюпского района Иссык-Кульской области — молния попала в 16-летнего подростка, который в это время верхом на коне возвращался домой. В итоге погиб сам подросток, лошадь и находившаяся неподалеку собака.