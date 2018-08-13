Понедельник, 13 Августа 2018 года
09:40:07 МСК

Пожар в Тайбэе: число жертв увеличилось до девяти человек

Происшествия

15 человек пострадали

Пожар в Тайбэе: число жертв увеличилось до девяти человек
zdenet
Пожар

Тайбэй, 13 августа 2018, 08:38 — REGNUM  Число жертв пожара, вспыхнувшего в одной из больниц тайваньской столицы Тайбэй, достигло девяти человек, 15 человек получили ранения, сообщает 13 августа Reuters.

Инцидент был взят под контроль правительством стран, в настоящее время происходит выяснение причин трагедии. В настоящее время пожар полностью потушен.

Отметим, что пожар в тайбэйском госпитале разгорелся в 04:36 по местному времени 13 августа. Нейтрализовать пламя удалось примерно через час с участием 76 пожарных машин и 208 спасателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в госпитале Тайбэя: десятки человек находятся в тяжелом состоянии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить