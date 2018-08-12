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В Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть

Происшествия

Автобус сорвался с высоты 150 м

В Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Лима, 12 августа 2018, 04:16 — REGNUM  Пассажирский автобус сорвался в пропасть в центральной части Перу. Погибли девять человек, 49 пассажиров получили травмы, передает перуанский канал N.

Трагедия произошла на восточном склоне Анд, в районе Леонсио-Прадо департамента Уануко. Автобус, который следовал из города Пукальпа в Уануко, упал с высоты 150 м.

Тела погибших доставлены в морг города Тинго-Мария. Пока опознан только водитель автобуса. Пострадавшие находятся в больницах. Состояние большинства из них оценивается как стабильное.

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности. Поднять рухнувший автобус планируют с помощью крана.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года пассажирский автобус упал с обрыва в перианской провинции Арекипа, сообщалось о 30 погибших и 18 пострадавших. В январе участке серпантина, известном как «Поворот дьявола», столкнулись автобус и грузовик. Погибли 48 человек.

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